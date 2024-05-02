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Зулейха

Место рождения

Татарский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Около 1727 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токаев Мокай

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муса

Отец ребёнка: Токаев Мокай

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Мукаев Ибрай

Отец ребёнка: Токаев Мокай

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: дочь Мокая

Отец ребёнка: Токаев Мокай

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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