Зулейха
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токаев Мокай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муса
Отец ребёнка: Токаев Мокай
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Мукаев Ибрай
Отец ребёнка: Токаев Мокай
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: дочь Мокая
Отец ребёнка: Токаев Мокай
Смерть
Неизвестно