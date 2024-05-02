Токай До 1665 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТокай

Токай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1665

Дата смерти

До 1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1653 г.р.
Около 1690 г.р.
Около 1695 г.р.
Около 1703 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Бикмей

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мортаза

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Токаев Мокай

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Хелай

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1727

Мы используем куки для улучшения работы сайта.