Токай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1665
Дата смертиДо 1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Бикмей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мортаза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Токаев Мокай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Хелай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1727