Филимонов Семен Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
До 16.11.1879 ст.
Уволенный в запас армии 1879 г ноября 16 дня по билету за №18 рядовой 62го пехотного Суздальского полка 3-й роты
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Жена: Мария Егорова дочь
Брак 1880, 13 февраля. Жених: деревни Буянки, уволенный в запас армии 1879 г ноября 16 дня по билету за №18 рядовой 62го пехотного Суздальского полка 3-й роты, Семен Филимонов Филимонов Православного ... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Сын: Филимонов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Мария Егорова дочь
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
Неизвестно