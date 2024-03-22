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Анна Васильева

Место рождения

Рогозино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1827 по 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогозино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Филимон Фадеев

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак 1845, 4 февраля. Вотчины Графа Владимира Алексеевича Мусина Пушкина деревни Буянки крестьянина Фадея Iовлева сын Филимон Фадеев, холостой, православного Грекороссiйского вероисповедован... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1853

Сын: Филимонов Семен Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Фадеев

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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