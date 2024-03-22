Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Филимон Фадеев
Брак 1845, 4 февраля. Вотчины Графа Владимира Алексеевича Мусина Пушкина деревни Буянки крестьянина Фадея Iовлева сын Филимон Фадеев, холостой, православного Грекороссiйского вероисповедован... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1853
Сын: Филимонов Семен Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Фадеев
Смерть
Неизвестно