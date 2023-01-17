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Мария Егорова дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1880 ст.

Муж: Филимонов Семен Филимонович

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак 1880, 13 февраля. Жених: деревни Буянки, уволенный в запас армии 1879 г ноября 16 дня по билету за №18 рядовой 62го пехотного Суздальского полка 3-й роты, Семен Филимонов Филимонов Православного ... Показать все
Бракосочетание
13.02.1880 ст.

Муж: Филимонов Семен Филимонович

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.

Сын: Филимонов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Филимонов Семен Филимонович

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
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