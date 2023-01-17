Мария Егорова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Брак 1880, 13 февраля. Жених: деревни Буянки, уволенный в запас армии 1879 г ноября 16 дня по билету за №18 рядовой 62го пехотного Суздальского полка 3-й роты, Семен Филимонов Филимонов Православного ... Показать все
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Сын: Филимонов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Филимонов Семен Филимонович