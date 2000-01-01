(Удгодский) Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1817
Сын: Удгодский Федор Стефанович
Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (удгодская) Анна Стефановна
Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
07.06.1827
Сын: Удгодский Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Стефановна
Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно