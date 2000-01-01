(Удгодский) Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удгодский) Стефан Васильевич

(Удгодский) Стефан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: (удгодский) Василий Лукич

Мать: (удгодская) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Удгодский Федор Стефанович

Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (удгодская) Анна Стефановна

Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
07.06.1827

Сын: Удгодский Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Стефановна

Мать ребёнка: (удгодская) Надежда Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (удгодская) Надежда Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close