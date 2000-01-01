(Удгодский) Василий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удгодский) Василий Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: (удгодский) Стефан Васильевич

Мать ребёнка: (удгодская) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (удгодская) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: (удгодская) Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (удгодская) Прасковья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Смерть
До 1815
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