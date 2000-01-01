(Удгодский) Василий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: (удгодский) Стефан Васильевич
Мать ребёнка: (удгодская) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (удгодская) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: (удгодская) Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Смерть
До 1815