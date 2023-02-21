(Удгодская) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удгодская) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: (удгодский) Стефан Васильевич

Отец ребёнка: (удгодский) Василий Лукич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (удгодская) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: (удгодский) Василий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (удгодский) Василий Лукич

Смерть
После 1815
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