(Удгодская) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: (удгодский) Стефан Васильевич
Отец ребёнка: (удгодский) Василий Лукич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (удгодская) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: (удгодский) Василий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1815