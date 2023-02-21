(Удгодская) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Удгодский Федор Стефанович
Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (удгодская) Анна Стефановна
Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1827
Сын: Удгодский Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Стефановна
Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно