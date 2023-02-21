(Удгодская) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удгодская) Надежда Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Удгодский Федор Стефанович

Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (удгодская) Анна Стефановна

Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1827

Сын: Удгодский Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Стефановна

Отец ребёнка: (удгодский) Стефан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (удгодский) Стефан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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