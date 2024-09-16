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Кружилин Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

27.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: Кружилин Андрей Платонович

Мать: Кружилина (Плотникова) Александра

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Евдакия Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Евдакия Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Белоусова (Сысоева) Валентина Дмитревна

Мать ребёнка: Сысоева Евдакия Ивановна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Отбывание наказания
Около 1961
Год турмы, за украденое зерно. Мешок порван был и зерно до домы рассыпалось.
Смерть
27.04.1990
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
28.04.1990
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

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