Кружилин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти27.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Евдакия Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Евдакия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Белоусова (Сысоева) Валентина Дмитревна
Мать ребёнка: Сысоева Евдакия Ивановна
Отбывание наказания
Около 1961
Год турмы, за украденое зерно. Мешок порван был и зерно до домы рассыпалось.
Смерть
27.04.1990
Похороны
28.04.1990