Сысоева Евдакия Ивановна
Место рожденияМалая Западенка
Дата рождения14.03.1931
Дата смерти30.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружилин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Белоусова (Сысоева) Валентина Дмитревна
Отец ребёнка: Кружилин Дмитрий Андреевич
Смерть
30.03.1991