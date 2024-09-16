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Сысоева Евдакия Ивановна

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Место рождения

Малая Западенка

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: Сысоев Иван Михайлович

Мать: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружилин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружилин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Белоусова (Сысоева) Валентина Дмитревна

Отец ребёнка: Кружилин Дмитрий Андреевич

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
30.03.1991
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

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