посёлок Веселый, посёлок Веселый, Веселовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Веселый

Веселовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Багаевская станица
775Веселый хутор, Богаевской станицы, при реке Маныче300В общ. вл. стан.1105895Хуторское правление, церковь, 2-кл. прих. уч., жен. цер.-прих. уч., почт. отд. 565633

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Веселовский район
12710Веселыйпосёлок47°05'00"40°44'00"L-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Веселовский муниципальный район, Веселовское сельское поселение
60609411101п Веселыйпоселок
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