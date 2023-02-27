(Рогозина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1890

Отец: Рогозин Стефан

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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