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(Рогозина) Анастасия
(Рогозина) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1890
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рогозин Стефан
1835 г.р.
Мать
(Рогозина) Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1890
Отец:
Рогозин Стефан
Мать:
Екатерина
Смерть
Неизвестно
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