(Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Стефан
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1882
Сын: Рогозин Митрофан
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
13.01.1884
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
20.12.1890
Дочь: (Рогозина) Анастасия
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Смерть
Неизвестно