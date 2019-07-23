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Терешкин Юрий Петрович

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Место рождения

Озёры, Озеры, Московская область

Дата рождения

15.12.1935

Дата смерти

23.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Терёшкина Евдокия Алексеевна

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1956

Сын: Терешкин Петр Юрьевич

Мать ребёнка: Терёшкина Анна Борисовна

Казахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терёшкина Анна Борисовна

Смерть
23.07.2019
Россия, Тверская область, Старицкий район, село Юрьево
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