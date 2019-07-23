Терешкин Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения15.12.1935
Дата смерти23.07.2019
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1956
Мать ребёнка: Терёшкина Анна Борисовна
Казахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терёшкина Анна Борисовна
Смерть
23.07.2019
Россия, Тверская область, Старицкий район, село Юрьево