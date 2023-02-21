Терёхин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1935
Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна
Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1936
Сын: Терёхин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна
Зарегистрирован в ЗАГС 9.09.1936, запись №429
Рождение ребёнка
31.08.1940
Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна
Зарегистрирован в ЗАГС 9.09.1940, запись №623
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
Неизвестно