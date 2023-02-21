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Терёхин Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1935

Сын: Терешкин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Терёхин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна

Зарегистрирован в ЗАГС 9.09.1936, запись №429
Рождение ребёнка
31.08.1940

Сын: Терёхин Николай Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Евдокия Егоровна

Зарегистрирован в ЗАГС 9.09.1940, запись №623
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
Неизвестно