Богатырева (Лысова) Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Лысова) Аполлинария Николаевна

Место рождения

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лысов Николай Михайлович

Мать: Лысова Анна Михайловна

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1904

Муж: Богатырев Василий Иванович

Павлово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: Александр Сергеев Кузнецов, Павел Евгеньевич Артисов. По невесте: Василий Николаевич Лысов, Василий Дмитриевич Беляев
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Богатырев Ексакустадиан Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянин Онисифор Иоаннов Богатырев
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Богатырева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович

Павлово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богатырева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович

Павлово, Вологодский район, Северный край
Смерть
02.09.1916
Павлово, Вологодский район, Северный край
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