Богатырева (Лысова) Аполлинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти02.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лысов Николай Михайлович
Мать: Лысова Анна Михайловна
Бракосочетание
20.01.1904
Поручители по жениху: Александр Сергеев Кузнецов, Павел Евгеньевич Артисов. По невесте: Василий Николаевич Лысов, Василий Дмитриевич Беляев
Рождение ребёнка
02.09.1905
Сын: Богатырев Ексакустадиан Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович
Воспр. - той же деревни и дома крестьянин Онисифор Иоаннов Богатырев
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Богатырева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богатырева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Иванович
Смерть
02.09.1916