Лысова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Богатырева Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Лысов Николай Михайлович

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лысов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лысов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лысов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лысов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лысов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Лысов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Лысова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лысов Николай Михайлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская вдова Агафия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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