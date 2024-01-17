Лысов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Богатырева Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лысов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лысов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лысов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Лысова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская вдова Агафия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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