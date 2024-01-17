Лысов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Богатырева Аполлинария Николаевна
Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна
Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лысов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Лысова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Лысова Анна Михайловна
Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская вдова Агафия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно