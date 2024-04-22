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Богатырев Василий Иванович

Место рождения

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Богатырев Иван Петрович

Мать: не указана

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1904

Жена: Богатырева Аполлинария Николаевна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: Александр Сергеев Кузнецов, Павел Евгеньевич Артисов. По невесте: Василий Николаевич Лысов, Василий Дмитриевич Беляев
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Богатырев Ексакустадиан Васильевич

Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни и дома крестьянин Онисифор Иоаннов Богатырев
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Богатырева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богатырева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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