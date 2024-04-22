Богатырев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Богатырев Иван Петрович
Бракосочетание
20.01.1904
Поручители по жениху: Александр Сергеев Кузнецов, Павел Евгеньевич Артисов. По невесте: Василий Николаевич Лысов, Василий Дмитриевич Беляев
Рождение ребёнка
02.09.1905
Сын: Богатырев Ексакустадиан Васильевич
Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна
Воспр. - той же деревни и дома крестьянин Онисифор Иоаннов Богатырев
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Богатырева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богатырева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева Аполлинария Николаевна
Смерть
Неизвестно