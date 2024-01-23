Богатырев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

04.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Богатырев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Богатырев Онисифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.12.1986
Павлово, Вологодский район, Северный край

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