Богатырев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти04.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Богатырев Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Богатырев Онисифор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.12.1986
Павлово, Вологодский район, Северный край