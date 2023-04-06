Чиненный Константин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883
Бракосочетание
03.09.1906
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Чиненный Петр Константинович
Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Агафья Константиновна
Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1914
Сын: Чиненный Василий Константинович
Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Чиненный Константин Константинович
Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно