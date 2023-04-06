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Чиненный Константин Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883

Отец: Чиненный Григорий Терентьевич

Мать: Чиненная Наталья Захаровна

Бракосочетание
03.09.1906

Жена: Чиненная Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Чиненный Петр Константинович

Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Агафья Константиновна

Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Чиненный Василий Константинович

Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Чиненный Константин Константинович

Мать ребёнка: Чиненная Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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