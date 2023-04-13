Чиненная (Самойлова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиненная (Самойлова) Мария Алексеевна

Чиненная (Самойлова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Самойлов Алексей Севастьянович

Мать: Самойлова Евгения Евдокимовна

Бракосочетание
03.09.1906

Муж: Чиненный Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Чиненный Петр Константинович

Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Чиненный Василий Константинович

Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Чиненный Константин Константинович

Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно