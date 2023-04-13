Чиненная (Самойлова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
03.09.1906
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Чиненный Петр Константинович
Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1914
Сын: Чиненный Василий Константинович
Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Чиненный Константин Константинович
Отец ребёнка: Чиненный Константин Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно