Чиненный Григорий Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Рождение ребёнка
11.11.1867
Сын: Чиненный Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна
Рождение ребёнка
17.04.1870
Дочь: Самойлова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Чиненный Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно