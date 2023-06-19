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Чиненный Григорий Терентьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: Чиненный Терентий Васильевич

Мать: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
11.11.1867

Сын: Чиненный Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
17.04.1870

Дочь: Самойлова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Чиненный Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Чиненная Наталья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиненная Наталья Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно