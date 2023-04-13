Чиненная Наталья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1867
Сын: Чиненный Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Чиненный Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
17.04.1870
Дочь: Самойлова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Чиненный Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Чиненный Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Чиненный Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно