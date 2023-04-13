Чиненный Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Чиненный Нестор Терентьевич
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Чиненный Семен Терентьевич
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Чиненный Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
07.09.1843
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1847
Сын: Чиненный Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1859
Сын: Чиненный Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно