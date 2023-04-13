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Чиненный Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Чиненный Нестор Терентьевич

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Чиненный Семен Терентьевич

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Чиненный Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
07.09.1843

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1847

Сын: Чиненный Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Чиненный Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Чиненная Ирина Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиненная Ирина Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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