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Бобров Павел Алексеевич

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Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бобров Алексей Иванович

Мать: Боброва Аполлинария Аркадьевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.05.1916

Жена: Боброва Анна Алексеевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#478 По жениху Турундаевской волости деревни Бабикова крестьяне: Александръ Алексеевич Бобров и Владимир Алексеевич Бобров. По невесте Ватлановской воло... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.

Сын: Бобров Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Боброва Анна Алексеевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Смерть
Неизвестно
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