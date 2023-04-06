Бобров Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
01.05.1916
Жена: Боброва Анна Алексеевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#478 По жениху Турундаевской волости деревни Бабикова крестьяне: Александръ Алексеевич Бобров и Владимир Алексеевич Бобров. По невесте Ватлановской воло... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Боброва Анна Алексеевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Смерть
Неизвестно