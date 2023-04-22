Боброва (Фигурина) Аполлинария Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Фигурина) Аполлинария Аркадьевна

Место рождения

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фигурин Аркадий

Мать: не указана

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.11.1884 ст.

Муж: Бобров Алексей Иванович

поручители по жениху: Турундаевской волости села Ковылина крестьянин Александр Алексеевич Попов, то же волости деревни Ельцына крестьянин Иван Васильевич Маничев. по невесте: Спасской волости, деревн... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1885 ст.

Сын: Бобров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#266 той же деревни крестьянин Василий Алексеевич Подхомутов
Рождение ребёнка
1887

Сын: Бобров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бобров Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Бобров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1902 ст.

Сын: Бобров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410668#712 той же деревни крестьянский сын Павел Алексеевич Бобров

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