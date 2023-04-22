Боброва (Фигурина) Аполлинария Аркадьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фигурин Аркадий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1884 ст.
поручители по жениху: Турундаевской волости села Ковылина крестьянин Александр Алексеевич Попов, то же волости деревни Ельцына крестьянин Иван Васильевич Маничев. по невесте: Спасской волости, деревн... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1885 ст.
Сын: Бобров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#266 той же деревни крестьянин Василий Алексеевич Подхомутов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бобров Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Сын: Бобров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Бобров Алексей Иванович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410668#712 той же деревни крестьянский сын Павел Алексеевич Бобров