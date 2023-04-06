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Бобров Дмитрий Павлович

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Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918 ст.

Отец: Бобров Павел Алексеевич

Мать: Боброва Анна Алексеевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Попал в плен (военное)
?.12.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61702070
Смерть
Неизвестно
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