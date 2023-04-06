Бобров Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918 ст.
Отец: Бобров Павел Алексеевич
Мать: Боброва Анна Алексеевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Попал в плен (военное)
?.12.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61702070
Смерть
Неизвестно