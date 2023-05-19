Боброва (Желтова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1916
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#478 По жениху Турундаевской волости деревни Бабикова крестьяне: Александръ Алексеевич Бобров и Владимир Алексеевич Бобров. По невесте Ватлановской воло... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Бобров Павел Алексеевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Смерть
Неизвестно