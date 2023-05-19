Боброва (Желтова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Желтова) Анна Алексеевна

Место рождения

Никифорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.05.1916

Муж: Бобров Павел Алексеевич

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#478 По жениху Турундаевской волости деревни Бабикова крестьяне: Александръ Алексеевич Бобров и Владимир Алексеевич Бобров. По невесте Ватлановской воло... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.

Сын: Бобров Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Бобров Павел Алексеевич

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#541
Смерть
Неизвестно
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