Федорова (Брызгалова) Дарья Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Брызгалова) Дарья Сильвестровна

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Место рождения

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Сильвестр Осипов

Мать: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Иван Максимович

Отец ребёнка: Федоров Максим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Николай Максимович

Отец ребёнка: Федоров Максим Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Максим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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