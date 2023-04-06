Федорова (Брызгалова) Дарья Сильвестровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Сильвестр Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Максим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Николай Максимович
Отец ребёнка: Федоров Максим Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно