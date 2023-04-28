Федоров Максим Кириллович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти03.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1914
Сын: Федоров Василий Максимович
Мать ребёнка: Федорова Мария Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Дарья Сильвестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Николай Максимович
Мать ребёнка: Федорова Дарья Сильвестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1949