Федоров Максим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Максим Кириллович

Место рождения

Пожар

Дата рождения

1895

Дата смерти

03.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Федоров Василий Максимович

Мать ребёнка: Федорова Мария Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Иван Максимович

Мать ребёнка: Федорова Дарья Сильвестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Николай Максимович

Мать ребёнка: Федорова Дарья Сильвестровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Дарья Сильвестровна

Смерть
03.03.1949
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