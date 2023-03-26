Осипов Сильвестр Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Осипов Василий Сильвестрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Брызгалов Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Николай Сильвестрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Анна Сильвестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Дарья Сильвестровна
Смерть
Неизвестно