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Осипов Сильвестр Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Осипов Василий Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Брызгалов Иван Селивестрович

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Николай Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Анна Сильвестровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Дарья Сильвестровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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