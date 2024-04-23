Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1876
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Устинья Хрисанфовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1876
Бракосочетание
20.01.1893
Муж: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
16.02.1894
Сын: Фёдор Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
13.05.1895
Дочь: Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Матрёна Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Иван Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
17.10.1901
Сын: Яков Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1906
Сын: Семён Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1906
Дочь: Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
27.10.1907
Сын: Иван Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович
Рождение ребёнка
25.11.1908
Сын: Георгий Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Фёдорович