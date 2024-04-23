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Дарья Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

15.03.1876

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1876

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1876
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Прохор Фёдорович

Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Фёдор Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Матрёна Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Иван Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1901

Сын: Яков Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1906

Сын: Семён Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1906

Дочь: Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1907

Сын: Иван Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Георгий Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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