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Прохор Фёдорович

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

26.07.1870

Дата смерти

28.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1870

Отец: Фёдор Никифорович

Мать: Варвара Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1870
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Фёдор Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Матрёна Прохоровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Военная служба
До 1899
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1901

Сын: Яков Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1906

Сын: Семён Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1906

Дочь: Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1907

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Георгий Прохорович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Смерть
28.04.1909

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