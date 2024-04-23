Прохор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.07.1870
Дата смерти28.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1870
Отец: Фёдор Никифорович
Мать: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1870
Бракосочетание
20.01.1893
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1894
Сын: Фёдор Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1895
Дочь: Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Матрёна Прохоровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Военная служба
До 1899
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1901
Сын: Яков Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Анастасия Прохоровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1906
Сын: Семён Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1906
Дочь: Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1907
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1908
Сын: Георгий Прохорович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
28.04.1909