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Иван Дмитриевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

10.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дмитрий Кондратьевич

Мать: Марфа Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
20.01.1875

Жена: Устинья Хрисанфовна

Рождение ребёнка
15.03.1876

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1878

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Арсений Иванович

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1883

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1884

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1887

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1888

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Кир Иванович

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1900

Сын: Прохор Иванович

Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Смерть
10.07.1916

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