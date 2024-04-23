Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти10.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Дмитрий Кондратьевич
Мать: Марфа Алексеевна
Жена: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Сын: Арсений Иванович
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Сын: Кир Иванович
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Сын: Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна
Сын: Прохор Иванович
Мать ребёнка: Устинья Хрисанфовна