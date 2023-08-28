Чурсина (Павлова) Домника Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсина (Павлова) Домника Яковлева

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Яков

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Карлова (Чурсина) Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: (Чурсина) Домника Егорова

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Чурсин Николай Егоров

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Чурсин Петр Егоров

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1887

Дочь: (Чурсина) Анна Егорова

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Дочь: (Чурсина) Параскева Егорова

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Чурсин Иларион Егоров

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Чурсин Стефан Егоров

Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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