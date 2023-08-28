Чурсина (Павлова) Домника Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Карлова (Чурсина) Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: (Чурсина) Домника Егорова
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.05.1885
Сын: Чурсин Петр Егоров
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
16.12.1887
Дочь: (Чурсина) Анна Егорова
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
27.10.1890
Дочь: (Чурсина) Параскева Егорова
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
05.06.1893
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
26.12.1897
Сын: Чурсин Стефан Егоров
Отец ребёнка: Чурсин Георгий Тимофеев
Смерть
Неизвестно