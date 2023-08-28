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Павлов Яков

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Никита Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурсина (Павлова) Домника Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козьякова Матрона Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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