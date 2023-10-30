Карлова (Чурсина) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чурсин Георгий Тимофеев
Мать: Чурсина Домника Яковлева
Бракосочетание
26.10.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1894
Сын: Карлов Прохор Сильверстов
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Татьяна Сильверстова
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
15.01.1900
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
20.11.1901
Дочь: Екатерина Сильверстова
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
12.09.1903
Дочь: Вера Сильверстова
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
09.03.1911
Дочь: Дарья Сильверстова
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Рождение ребёнка
06.09.1913
Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов
Смерть
Неизвестно