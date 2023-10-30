Карлова (Чурсина) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Чурсина) Евдокия Егорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чурсин Георгий Тимофеев

Мать: Чурсина Домника Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1890

Муж: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1894

Сын: Карлов Прохор Сильверстов

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Татьяна Сильверстова

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1900

Сын: Карлов Павел Сильверстов

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1901

Дочь: Екатерина Сильверстова

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Дочь: Вера Сильверстова

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1911

Дочь: Дарья Сильверстова

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Карлов Иван Сильверстов

Отец ребёнка: Карлов Сильвестр Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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