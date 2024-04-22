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Бровкин Александр Петрович

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Место рождения

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.08.1898

Дата смерти

12.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898

Отец: Бровкин Петр Петрович

Мать: Бровкина Екатерина Полиевктовна

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1921

Жена: Бровкина Аделия

Николо-Гора Пречистинского района Ярославской области
Рождение ребёнка
28.05.1923

Сын: Бровкин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Бровкина Аделия

Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Бровкин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Бровкина Аделия

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.12.1977
Иваново, Иваново, Ивановская область
Сердечная недостаточность Похоронен на Кахомском кладбище г.Иваново
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