Бровкин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1898
Дата смерти12.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898
Бракосочетание
1921
Жена: Бровкина Аделия
Николо-Гора Пречистинского района Ярославской области
Рождение ребёнка
28.05.1923
Сын: Бровкин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Бровкина Аделия
Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1928
Сын: Бровкин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Бровкина Аделия
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.12.1977
Иваново, Иваново, Ивановская область
Сердечная недостаточность Похоронен на Кахомском кладбище г.Иваново