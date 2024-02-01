Бровкин Леонид Александрович
Место рожденияНиколо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Дата рождения28.05.1923
Дата смерти18.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1923
Отец: Бровкин Александр Петрович
Мать: Бровкина Аделия
Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Бракосочетание
Около 1946
Жена: Бровкина Лидия
Рождение ребёнка
12.04.1947
Мать ребёнка: Бровкина Лидия
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1949
Сын: Бровкин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Бровкина Лидия
Рождение ребёнка
24.11.1957
Сын: Бровкин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Бровкина Лидия
Смерть
18.06.1990
Рак толстого кишечника Кохомское кладбище г.Иваново