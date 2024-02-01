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Бровкин Леонид Александрович

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Место рождения

Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область

Дата рождения

28.05.1923

Дата смерти

18.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1923

Отец: Бровкин Александр Петрович

Мать: Бровкина Аделия

Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Бракосочетание
Около 1946

Жена: Бровкина Лидия

Рождение ребёнка
12.04.1947

Сын: Бровкин Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Бровкина Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1949

Сын: Бровкин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Бровкина Лидия

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.11.1957

Сын: Бровкин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Бровкина Лидия

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
18.06.1990
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рак толстого кишечника Кохомское кладбище г.Иваново
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