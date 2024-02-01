Бровкина (Вевель) Аделия
Место рожденияСвидерщина Оршанского уезда Могилевской губернии
Дата рождения17.03.1898
Дата смерти19.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1921
Николо-Гора Пречистинского района Ярославской области
Рождение ребёнка
28.05.1923
Сын: Бровкин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Бровкин Александр Петрович
Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1928
Сын: Бровкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Бровкин Александр Петрович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.05.1987
Иваново, Иваново, Ивановская область
Гангрена ног после воспаления легких Официально рак желудка Похороны Кохомское кладбище г.Иваново