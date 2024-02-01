Бровкина (Вевель) Аделия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Вевель) Аделия

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Место рождения

Свидерщина Оршанского уезда Могилевской губернии

Дата рождения

17.03.1898

Дата смерти

19.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Свидерщина Оршанского уезда Могилевской губернии
Бракосочетание
1921

Муж: Бровкин Александр Петрович

Николо-Гора Пречистинского района Ярославской области
Рождение ребёнка
28.05.1923

Сын: Бровкин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Бровкин Александр Петрович

Николо-Гора Пречистинский район Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Бровкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Бровкин Александр Петрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.05.1987
Иваново, Иваново, Ивановская область
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