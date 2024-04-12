Корсунова (Логвинова) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
01.11.1862
ГАХО , Ф - 40-105-827 м/к и брачный обыск-1862г.,зап-14
Рождение ребёнка
22.06.1871
Дочь: Агрипина Демидовна
Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович
Рождение ребёнка
29.05.1876
Сын: Корсун Феодосий Демидович
Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович
Троицкая церковь сл.Кривой Луки, м/к 1876г.лист № 100,зап.№ 24,ГАДО Ф - 265-1-6
Рождение ребёнка
18.08.1881
Дочь: Фекла Демидовна
Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43, ГАДО Ф - 265-1-6.
Смерть
Неизвестно