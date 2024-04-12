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Корсунов Демид Наумович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Корсунов Наум Леонтьевич

Мать: Корсунова Параскева Никифоровна

Бракосочетание
01.11.1862

Жена: Корсунова Наталья Ильинична

ГАХО , Ф - 40-105-827 м/к и брачный обыск-1862г.,зап-14
Рождение ребёнка
22.06.1871

Дочь: Агрипина Демидовна

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
29.05.1876

Сын: Корсун Феодосий Демидович

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична

Троицкая церковь сл.Кривой Луки, м/к 1876г.лист № 100,зап.№ 24,ГАДО Ф - 265-1-6
Рождение ребёнка
18.08.1881

Дочь: Фекла Демидовна

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична

Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43, ГАДО Ф - 265-1-6.
Смерть
Неизвестно
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