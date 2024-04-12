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(Корсунова) Фекла Демидовна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

18.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881

Отец: Корсунов Демид Наумович

Мать: Корсунова Наталья Ильинична

Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43, ГАДО Ф - 265-1-6.
Крещение
18.08.1881
ГАДО Ф -265-1-6, м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43 | Godparents:Жители сл.Кривая Лука : Павел Васильевич Олифер и Евдокия Леонтьевна Романенко.
Крещение
18.08.1881
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-6,лист № 6, / зап.№ 43 /,м/к-1881г. | Godparents:Жители сл.Кривая Лука: Павел Васильевич Олифер и Евдокия Леонтьевна Романенко
Смерть
Неизвестно
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