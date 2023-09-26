Южалина (Стёпина) Варвара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1976
Рождение ребёнка
17.12.1998
Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович
Рождение ребёнка
26.08.2003
Дочь: Южалина Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.2014
Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно