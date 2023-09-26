Южалина (Стёпина) Варвара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южалина (Стёпина) Варвара Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1976

Отец: Стёпин Анатолий Викторович

Мать: Стёпина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
17.12.1998

Сын: Южалин Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович

Рождение ребёнка
26.08.2003

Дочь: Южалина Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.2014

Сын: Южалин Артемий Игоревич

Отец ребёнка: Южалин Игорь Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южалин Игорь Вячеславович

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