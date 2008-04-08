Стёпин Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1952
Дата смерти08.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1952
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Южалина Варвара Анатольевна
Мать ребёнка: Стёпина Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Стёпина Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Стёпина Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2008