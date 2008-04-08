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Стёпин Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1952

Дата смерти

08.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1952

Отец: Стёпин Виктор Гаврилович

Мать: Стёпина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Южалина Варвара Анатольевна

Мать ребёнка: Стёпина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Стёпина Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Стёпина Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стёпина Татьяна Анатольевна

Смерть
08.04.2008
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