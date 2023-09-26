Стёпина (Клямова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956
Отец: Клямов Анатолий Михайлович
Мать: Клямова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Южалина Варвара Анатольевна
Отец ребёнка: Стёпин Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Стёпина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Стёпин Анатолий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно