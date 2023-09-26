Стёпина (Клямова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стёпина (Клямова) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956

Отец: Клямов Анатолий Михайлович

Мать: Клямова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Южалина Варвара Анатольевна

Отец ребёнка: Стёпин Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Стёпина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Стёпин Анатолий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стёпин Анатолий Викторович

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