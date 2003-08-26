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Южалина Анастасия Игоревна
Южалина Анастасия Игоревна
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Древо
Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
26.08.2003
Пол
Женский
Отец
Южалин Игорь Вячеславович
1968 г.р.
Мать
Южалина (Стёпина) Варвара Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003
Отец:
Южалин Игорь Вячеславович
Мать:
Южалина Варвара Анатольевна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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