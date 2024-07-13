Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1920
Дата смерти31.10.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
В день смерти попросила меня назвать в её честь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1947
Сын: Виноградов Константин Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Виноградов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1956
Дочь: Виноградова Елена Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович
Смерть
31.10.1987