Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева 07.06.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1920

Дата смерти

31.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

В день смерти попросила меня назвать в её честь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Виноградов Константин Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Виноградов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1956

Дочь: Виноградова Елена Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Павлович

Смерть
31.10.1987

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